Болгарский полузащитник московского Спартака Ивелин Попов может сменить клубную прописку. Болгарином заинтересовался китайский клуб Ханчжоу Гринтаун, который уже предложил футболисту контракт на сумму 5,3 миллиона долларов.

Болгарский полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов может сменить клубную прописку. Болгарином заинтересовался китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун", который уже предложил футболисту контракт на сумму 5,3 миллиона долларов.В минувшем сезоне китайский клуб занял третье место во втором по силе дивизионе страны и в предстоящем сезоне намерен вернуться в высшую лигу. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Sportal, несмотря на ранее имеющиеся варианты у Попова именно переезд в Китай теперь является наиболее интересным для продолжения карьеры.Возглавляет "Ханчжоу" экс-футболист испанской "Барселоны" Серхи Бархуан, а тренером вратарей является соотечественник Попова Здравко Здравков.