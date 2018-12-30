Во Владимирской области задержан подозреваемый в причастности к исчезновению клиентки BlaBlaCar. Ирина Ахматова исчезла 23 декабря. Ее машину нашли на стоянке в Ярославле.

Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению клиентки BlaBlaCar.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина (1979 года рождения) был задержан в городе Гороховец Владимирской области. В ближайшее время он будет доставлен в отдел для проведения следственных действий, рассказала ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.Вечером 23 декабря 29-летняя Ирина Ахматова, являющаяся директором двух ресторанов Burger King, выехала из Москвы в Тулу на своем автомобиле Audi. Возле метро "Анино" она взяла попутчиков через сервис BlaBlaCar. Потом машина направилась в Серпухов, а затем в Ярославль. С тех пор Ирину никто не видел.К розыскам подключились волонтеры. Им удалось найти машину без номеров, на стоянке торгового центра в Ярославле, буквально в двух кварталах от того адреса, по которому было зафиксировано включение мобильного Ирины. По факту исчезновения женщины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".