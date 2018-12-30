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Лена Миро прокомментировала слухи о романе телеведущей с режиссером
Константином Богомоловым. Она считает, что Ксения Собчак должна вернуться к своему супругу Максиму Виторгану.
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Лена Миро прокомментировала слухи о романе телеведущей с режиссером
Константином Богомоловым. Она считает, что Ксения Собчак должна вернуться к своему супругу Максиму Виторгану.
Недавно Богомолов опроверг все слухи о том, что состоит в романтических отношениях с известной
журналисткой. Он отправился на рождественские каникулы в Берлин вместе со своей бывшей женой
Дарьей Мороз. Блогер настаивает, что Константин просто побоялся строить будущее
со скандальной телеведущей. "Любовник , к которому лошадь хотела
пристроиться в замуж, испугался открывшихся перспектив. Одно дело – поскакать
верхом тихонечко в гостиничном номере, совсем другое – когда об этом узнаёт вся
страна", – написала Миро.
Лена считает, что
должна принести извинения Максиму Виторгану, чтобы сохранить
брак. Миро посоветовала приписать все слухи завистникам. "Ксюха, пора! Пора начинать
с**ть Максимке, что измены не было, а все это – выдумки. Даже если дурачок
вдруг что-то и заподозрит, ты скажи ему, что тебе изменять не очень понравилось!", – уточнила она. Блогер также готова сама
помочь журналистке переубедить супруга.
В конце своей
речи Миро обратилась к режиссеру Константину Богомолову. Она считает, что он не
должен связываться с бывшей женой Дарьей Морозой, потому что она "старая и
страшная", а должен познакомиться поближе с балериной Анастасией Волочковой. "Настя
– дама непритязательная. Пообещаешь роль в кино, она тебя и попарит-накормит. К
тому же, Настя быстро тебе изменит, а ты – свободный и гордый! – заведёшь себе,
как Краско и Джигарханян, бабу помоложе!", – заключила она.