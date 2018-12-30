Популярный блогер Лена Миро прокомментировала слухи о романе телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. Она считает, что Ксения Собчак должна вернуться к своему супругу Максиму Виторгану.

Популярный блогерЛена Миро прокомментировала слухи о романе телеведущей с режиссеромКонстантином Богомоловым. Она считает, что Ксения Собчак должна вернуться к своему супругу Максиму Виторгану.Недавно Богомолов опроверг все слухи о том, что состоит в романтических отношениях с известнойжурналисткой. Он отправился на рождественские каникулы в Берлин вместе со своей бывшей женойДарьей Мороз. Блогер настаивает, что Константин просто побоялся строить будущеесо скандальной телеведущей. "Любовник , к которому лошадь хотелапристроиться в замуж, испугался открывшихся перспектив. Одно дело – поскакатьверхом тихонечко в гостиничном номере, совсем другое – когда об этом узнаёт всястрана", – написала Миро.Лена считает, чтодолжна принести извинения Максиму Виторгану, чтобы сохранитьбрак. Миро посоветовала приписать все слухи завистникам. "Ксюха, пора! Пора начинатьс**ть Максимке, что измены не было, а все это – выдумки. Даже если дурачоквдруг что-то и заподозрит, ты скажи ему, что тебе изменять не очень понравилось!", – уточнила она. Блогер также готова самапомочь журналистке переубедить супруга.В конце своейречи Миро обратилась к режиссеру Константину Богомолову. Она считает, что он недолжен связываться с бывшей женой Дарьей Морозой, потому что она "старая истрашная", а должен познакомиться поближе с балериной Анастасией Волочковой. "Настя– дама непритязательная. Пообещаешь роль в кино, она тебя и попарит-накормит. Ктому же, Настя быстро тебе изменит, а ты – свободный и гордый! – заведёшь себе,как Краско и Джигарханян, бабу помоложе!", – заключила она.