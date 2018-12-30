Непременной частью предстоящего праздника является воодушевляющее выступление главы страны, который подводит итоги уходящего года и определяет наши задачи в следующем. Как относиться к тому, что вам приснилось новогоднее обращение президента? На этот вопрос Дни.ру ответили ясновидящие.

Непременной частью предстоящего праздника является воодушевляющее выступление главы страны, который подводит итоги уходящего года и определяет наши задачи в следующем. Как относиться к тому, что вам приснилось новогоднее обращение президента? На этот вопрос "Дни.ру" ответили ясновидящие.Экстрасенс уверена, что появление главы страны во сне – это очень хороший знак. Значит,скоро в жизни человека произойдут большие перемены. Сновидцу стоит ожидатьхороших : он получит новую или повышение в должности. По мнениюясновидящей, успех в любом случае неизбежен.Новогоднее обращение президента во сне – это "своего рода подведение итогов и формирование платформы наследующий год". Лидер всегда побуждает нас к совершению решительныхдействий и достижению . Такой сон вернет человек веру в собственные силы иподтолкнет его к покорению новых профессиональных .С ней согласная гадалка . Она считает, что если вам снится человек, занимающий высокопоставленнуюдолжность, то скоро у вас на работе произойдут важные перемены. Но какие именноэто будут изменения – зависит от сновидца. Если у него "чистые помыслы", то он можетполучить . Для незамужней девушки появление главы страны может означатьудачный и безбедную супружескую жизнь.Если человек "ведетнеправильный образ жизни и желает всем ", то такой сон означает скорейшуюрасплату. Человека "может наказать судьба", потому что все высокие людивоплощают во сне . Вы сами являетесь главным героем новогоднего обращения президента – на вас могут наложить большую ответственность, ждите неприятностей.