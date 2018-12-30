Непременной частью предстоящего праздника является воодушевляющее выступление главы страны, который подводит итоги уходящего года и определяет наши задачи в следующем. Как относиться к тому, что вам приснилось новогоднее обращение президента? На этот вопрос Дни.ру ответили ясновидящие.
Непременной частью предстоящего праздника является воодушевляющее выступление главы страны, который подводит итоги уходящего года и определяет наши задачи в следующем. Как относиться к тому, что вам приснилось новогоднее обращение президента? На этот вопрос "Дни.ру" ответили ясновидящие.
Экстрасенс уверена, что появление главы страны во сне – это очень хороший знак. Значит,
скоро в жизни человека произойдут большие перемены. Сновидцу стоит ожидать
хороших : он получит новую или повышение в должности. По мнению
ясновидящей, успех в любом случае неизбежен.
Новогоднее обращение президента во сне – это "своего рода подведение итогов и формирование платформы на
следующий год". Лидер всегда побуждает нас к совершению решительных
действий и достижению . Такой сон вернет человек веру в собственные силы и
подтолкнет его к покорению новых профессиональных .
С ней согласная гадалка . Она считает, что если вам снится человек, занимающий высокопоставленную
должность, то скоро у вас на работе произойдут важные перемены. Но какие именно
это будут изменения – зависит от сновидца. Если у него "чистые помыслы", то он может
получить . Для незамужней девушки появление главы страны может означать
удачный и безбедную супружескую жизнь.
Если человек "ведет
неправильный образ жизни и желает всем ", то такой сон означает скорейшую
расплату. Человека "может наказать судьба", потому что все высокие люди
воплощают во сне . Вы сами являетесь главным героем новогоднего обращения президента – на вас могут наложить большую ответственность, ждите неприятностей.