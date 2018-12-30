Бенгальские огни ассоциируются с праздником. Однако видеть их во сне не всегда к добру.
Бенгальские огни ассоциируются с праздником. Однако видеть их во сне не всегда к добру.
Бенгальские впервые были применены в Бенгалии
(Индии). Для местных жителей они являлись способом сигнализации с помощью
горящей в бамбуковых трубках горючей смеси.
Сегодня бенгальские огни представляют
собой пиротехнический состав, который наносится на отрезки металлической
– бенгальские . Их яркие светящиеся искры радуют как , так
и взрослых.
Согласно популярных сонников
(Миллера, Ванги, Лоффа, Соломона и других), бенгальские огни снятся к тому, что
в ближайшие дни вам потребуется умение расслабляться и не обращать внимания на
Особенно не стоит расстраиваться по мелочам. Сторонитесь
недоброжелателей.
Внимательно следите за своим – старайтесь не говорить
лишнего и не делать ничего, что могло бы вас скомпрометировать. Недруги могут
воспользоваться любой двусмысленной ситуацией и подставить вам подножку.
Значение сна, в котором присутствуют бенгальские огни, может
означать безуспешные усилия и Однако если вы сможете не вступить в
конфликт, то через несколько дней получите неожиданную награду за свое
терпение. Также видение бенгальских огней во сне предостерегает от того,
что ваша сокровенная скоро станет явью, и этим могут воспользоваться ваши