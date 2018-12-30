Бенгальские огни ассоциируются с праздником. Однако видеть их во сне не всегда к добру.

Бенгальские огни ассоциируются с праздником. Однако видеть их во сне не всегда к добру.Бенгальские впервые были применены в Бенгалии(Индии). Для местных жителей они являлись способом сигнализации с помощьюгорящей в бамбуковых трубках горючей смеси.Сегодня бенгальские огни представляютсобой пиротехнический состав, который наносится на отрезки металлической– бенгальские . Их яркие светящиеся искры радуют как , таки взрослых.Согласно популярных сонников(Миллера, Ванги, Лоффа, Соломона и других), бенгальские огни снятся к тому, чтов ближайшие дни вам потребуется умение расслабляться и не обращать внимания наОсобенно не стоит расстраиваться по мелочам. Сторонитесьнедоброжелателей.Внимательно следите за своим – старайтесь не говоритьлишнего и не делать ничего, что могло бы вас скомпрометировать. Недруги могутвоспользоваться любой двусмысленной ситуацией и подставить вам подножку.Значение сна, в котором присутствуют бенгальские огни, можетозначать безуспешные усилия и Однако если вы сможете не вступить вконфликт, то через несколько дней получите неожиданную награду за своетерпение. Также видение бенгальских огней во сне предостерегает от того,что ваша сокровенная скоро станет явью, и этим могут воспользоваться ваши