Российская фигуристка Евгения Медведева продолжает подогревать слухи о романе с участником Евровидения Кристианом Костовым. Спортсменка опубликовала несколько снимков в Сети.

Российская фигуристка Евгения Медведева продолжает подогревать слухи о романе с участником "Евровидения" Кристианом Костовым. Спортсменка опубликовала несколько снимков в Сети.На снимках Медведева и Костов проводят время на ледовом катке в Москве. "Теплая зима", – написала фигуристка под фото.Пользователи Сети поздравили ребят с Новым годом. Поклонники отметили, что они отлично смотрятся вместе."Какие вы милые!", "Замечательная пара", "Такие счастливые!", – писали комментаторы. Стоит отметить, что слухи о романтических отношениях между Медведевой и Костовым стали появляться еще летом 2018 года. Это началось после того, как их чаще стали видеть вместе.Материал дополняется.