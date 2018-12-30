Тренерский штаб сборной России по конькобежному спорту определился с составом на чемпионат Европы 2019 года в многоборье. Соревнования пройдут в январе в итальянском Коллальбо на открытом катке.

Тренерский штаб сборной России по конькобежному спорту определился с составом на чемпионат Европы 2019 года в многоборье. Соревнования пройдут в январе в итальянском Коллальбо на открытом катке.Как сообщает РИА Новости, в спринтерском многоборье выступят Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Ирина Кузнецова, Алексей Есин, Артем Кузнецов и Виктор Лобас. В классическом многоборье примут участие Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Сергей Трофимов и Данила Семериков.Кроме того, стал известен предварительный состав на чемпионат мира на отдельных дистанциях, который пройдет в немецком Инцелле 7-10 февраля​​​. В него вошли все лидеры команды: Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Денис Юсков.