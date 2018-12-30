На туманном Альбионе стартовал 20-й тур английской премьер-лиги по футболу. В центральном матче выходных лидер чемпионата Ливерпуль на домашнем стадионе Энфилд одержал разгромную победу над лондонским Арсеналом – 5:1.

На туманном Альбионе стартовал 20-й тур английской премьер-лиги по футболу. В центральном матче выходных лидер чемпионата "Ливерпуль" на домашнем стадионе "Энфилд" одержал разгромную победу над лондонским "Арсеналом" – 5:1."Канониры" забили первыми. Уже на 11-й минуте Эйнсли Мэйтленд-Найлс поразил ворота Алисона, однако "красные" в течение последующих пяти минут не только отквитали пропущенный гол, но и вышли вперед. Автором обоих голов стал Роберто Фирмино.Дальше забивали исключительно подопечные Юргена Клоппа. Еще в первом тайме Садио Мане увеличил отрыв от "Арсенала", а гол в "раздевалку" забил Мохамед Салах. После перерыва погром "пушкарей" довершил все тот же Фирмино, который стал автором хет-трика."Ливерпуль" благодаря победе набрал 54 очка и увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя – "Тоттенхэма", который в своем матче проиграл "Вулверхэмптону" (1:3). Теперь разрыв между командами составляет 9 очков. "Арсенал" же с 38 баллами сохранил за собой пятую позицию в таблице.Кроме того, "Ливерпуль" продолжает свою беспроигрышную серию, составляющую теперь 20 матчей. В текущем сезоне АПЛ "красные" идут без поражений.