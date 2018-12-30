В итальянском Тоблахе прошел первый этап многодневки Тур де Ски. В женской сетке соревнований победу в гонке свободным стилем одержала шведская лыжница Стина Нильссон, которая преодолела дистанцию за 2 часа 36,26 секунды.

В итальянском Тоблахе прошел первый этап многодневки "Тур де Ски". В женской сетке соревнований победу в гонке свободным стилем одержала шведская лыжница Стина Нильссон, которая преодолела дистанцию за 2 часа 36,26 секунды.Следом за ней с отставанием в 3,00 минуты финишировала ее соотечественница Ида Ингемарсдоттер. Замкнула тройку лучших американка Джессика Диггинс. Лучшей среди россиянок стала Юлия Белорукова. Она отстала на 3,16.Отметим, что в Топ-10 также вошла еще одна представительница России Наталья Непряева, которая финишировала на 8-м месте.