В итальянском Тоблахе стартовала самая престижная лыжная многодневка Тур де Ски. Победителем первого этапа стала российская лыжница Наталья Непряева, которая выиграла индивидуальную гонку с раздельным стартом свободным стилем на 10 км.

В итальянском Тоблахе стартовала самая престижная лыжная многодневка "Тур де Ски". Победителем первого этапа стала российская лыжница Наталья Непряева, которая выиграла индивидуальную гонку с раздельным стартом свободным стилем на 10 км.Непряева преодолела дистанцию за 23 минуты 19,9 секунды и опередила на 0,3 секунды занявшую второе место норвежку Ингвильд Флугстад Эстберг​​​. Третьей стала еще одна россиянка Анастасия Седова, отставшая на 10,9 секунды.В десятке также финишировала Юлия Белорукова, которая заняла седьмое место. Еще пять россиянок финишировали в двадцатке.