Во французском Руане желтые жилеты подожгли здание отделения Банка Франции. На общенациональный протест там выходят уже в седьмой раз подряд. Желтые жилеты выступают против реформ Эммвнуэля Макрона. В Руане по сообщениям полиции желтые жилеты ведут себя особенно агрессивно. Их около тысячи.

Во французском Руане желтые жилеты подожгли здание отделения Банка Франции. На общенациональный протест там выходят уже в седьмой раз подряд. Желтые жилеты выступают против реформ Эммануэля Макрона. В Руане по сообщениям полиции желтые жилеты ведут себя особенно агрессивно. Их около тысячи. Против них применяют слезоточивый газ. Желтые жилеты также вышли на улицы Бордо, Марселя и Парижа, но там пока спокойно.В городе Руан на западе Франции подожжены деревянные двери входа в большой особняк главного финансового учреждения страны, сообщает канал "Россия 24". В Париже желтые жилеты собрали около тысячи человек, протестующих против роста налогов и цен.Манифестанты в Париже ведут себя агрессивно. Они забрасывают полицейских камнями, поджигают мусорные ящики и выстраивают баррикады. Стычки с полицией у манифестантов прошли у городского вокзала Парижа.В Бордо на юго-западе Франции участвуют не менее 2400 человек. Толпа протестующих требуют немедленно провести в стране народный референдум по важнейшим вопросам развития французского общества. Манифестанты, как и в других городах, также скандируют "Макрона в отставку". 21 декабря в Ангулеме протестующие уже имитировали казнь президента Франции. Французская полиция стала расследовать этот инцидент с отрубанием головы манекену, символизирующего Макрона, и сжигания пластиковой куклы на костре.