Полицейские проводят проверку по факту публикации видеозаписи массовой драки с участием десятка человек, произошедшей в Петербурге на Думской улице, известной обилием кафе и баров. По предварительной информации, как минимум один из участников противостояния оказался в больнице с переломами.

Вечером в минувшую пятницу, 28 декабря, на Думской улице в Санкт-Петербурге, известной обилием кафе, баров и других подобных им заведений, произошла массовая драка, попавшая в объектив камеры наблюдения.По данным издания "Фонтанка.ру", у одного из посетителей возник конфликт с барменом. Последний воспользовался перцовым баллончиком, после чего выяснение отношений переместилось на улицу.По одной из версий, клиента и его спутников помимо бармена избивали администратор и охранники заведения.В итоге один из избитых посетителей оказался в больнице, где у мужчины диагностировали переломы челюсти и носа, а также сотрясение мозга.В полицию заявлений по факту произошедшего не поступало, однако правоохранители уже начали проверку после публикации видеозаписи конфликта в социальных сетях.