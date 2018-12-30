В российском МИДе прокомментировали заявление BBC о том, что телекомпания подала жалобу на публикацию личных данных сотрудников своей московской редакции.

В российском МИДе прокомментировали заявление BBC о том, что телекомпания подала жалобу на публикацию личных данных сотрудников своей московской редакции.Как написала Мария Захарова на своей странице в Facebook: "В департамент информации и печати МИД никто от BBC не обращался. Хотя все телефоны прекрасно известны".При этом, по словам Захаровой, в МИД накануне поступил список вопросов от корреспондента BBC. На них департамент ответил, но ответы в статью не попали."Это намеренное искажение фактов. Потрясающе работают британские журналисты. Их могут обогнать лишь британские ученые", — заметила Захарова.В четверг ряд российских интернет-ресурсов опубликовали имена и фотографии сотрудников московского бюро BBC. Такой шаг стал ответом на публикацию Times. Газета обнародовала поименный список журналистов британского бюро агентства Sputnik.