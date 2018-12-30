Артистка Юлия Михалкова откровенно
рассказала о конфликте между участниками юмористического шоу. По словам звезды,
коллектив Уральские пельмени практически перестал выступать в полном составе.
Артистка Юлия Михалкова откровенно
рассказала о конфликте между участниками юмористического шоу. По словам звезды,
коллектив "Уральские пельмени" практически перестал выступать в полном составе.
Перед новогодними
праздниками Михалкова опубликовала пост в Instagram, в котором решила ответить на вопросы поклонников
и журналистов о дальнейшей судьбе проекта. "Весь год я живу в центре водоворота
слухов о том, почему так происходит. Не проходит и дня, чтобы поклонники и
журналисты не спросили об этом", – поделилась артистка.
Юлия сообщила,
что "" выходят на сцену в полном составе только в Екатеринбурге
и на канале СТС. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников предпочитают работать
отдельно от "молодого состава". Перед очередными гастролями они попросили Михалкову
выбрать, к какой группе она хотела бы присоединиться. Но артистка не смогла
ответить на такой вопрос и решила отказаться от участия в концертах.
"Знали бы вы, как
же я устала… Эти вопросы я воспринимаю очень близко, они для меня словно нож по
сердцу! Старые добрые Уральские пельмени – моя любимая семья. И как прикажете
мне выбирать между папой и мамой?", – отметила она.
Тем не менее Юлия поспешила
успокоить всех зрителей, потому что в последний день уходящего года "" все вместе появятся на телеэкранах. А еще спустя некоторое время
поклонники увидят их в Екатеринбурге.