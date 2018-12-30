Артистка Юлия Михалкова откровенно рассказала о конфликте между участниками юмористического шоу. По словам звезды, коллектив Уральские пельмени практически перестал выступать в полном составе.

Артистка Юлия Михалкова откровеннорассказала о конфликте между участниками юмористического шоу. По словам звезды,коллектив "Уральские пельмени" практически перестал выступать в полном составе.Перед новогоднимипраздниками Михалкова опубликовала пост в Instagram, в котором решила ответить на вопросы поклонникови журналистов о дальнейшей судьбе проекта. "Весь год я живу в центре водоворотаслухов о том, почему так происходит. Не проходит и дня, чтобы поклонники ижурналисты не спросили об этом", – поделилась артистка.Юлия сообщила,что "" выходят на сцену в полном составе только в Екатеринбургеи на канале СТС. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников предпочитают работатьотдельно от "молодого состава". Перед очередными гастролями они попросили Михалковувыбрать, к какой группе она хотела бы присоединиться. Но артистка не смоглаответить на такой вопрос и решила отказаться от участия в концертах."Знали бы вы, какже я устала… Эти вопросы я воспринимаю очень близко, они для меня словно нож посердцу! Старые добрые Уральские пельмени – моя любимая семья. И как прикажетемне выбирать между папой и мамой?", – отметила она.Тем не менее Юлия поспешилауспокоить всех зрителей, потому что в последний день уходящего года "" все вместе появятся на телеэкранах. А еще спустя некоторое времяпоклонники увидят их в Екатеринбурге.