Из Молдавии в Россию экстрадирован россиянин Надир Давудов. В ФСБ сообщили, что он занимался вербовкой в ряды Исламского государства (запрещена в России, как террористическая организация). 28-летний Давудов находился в международном розыске.

Из Молдавии в Россию экстрадирован россиянин Надир Давудов. В ФСБ сообщили, что он занимался вербовкой в ряды "Исламского государства (запрещена в России, как террористическая организация). 28-летний Давудов находился в международном розыске.В апреле 2013 года он транзитом через третьи страны выехал в Сирию, где воевал на стороне боевиков, сообщает телеканал "Россия 24". При этом он через интернет занимался вербовкой жителей Кабардино-Балкарии в ряды террористов. После возвращения пытался легализоваться в Европе, а в прошлом 2017 году он по поддельным документам гражданина Украины прилетел в Кишинев. Там его и задержали.29 декабря 2018 года террорист был выдворен из Молдовы и экстрадирован в Россию.