В Свердловской области полицейские пресекли крупнейший канал поставки синтетических наркотиков. Было изъято около 85 килограммов синтетики на сумму около 3,4 миллиарда рублей. Наркоторговцу грозит до 20 лет тюрьмы.

В Свердловской области полицейские пресекли крупнейший канал поставки синтетических наркотиков.Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, всего было изъято около 85 килограммов "синтетики" на сумму около 3 миллиардов 400 миллионов рублей.Наркотик предназначался для производства курительных смесей. Из одного грамма можно сделать более 20 доз. Конфискованных 85 килограммов хватило бы, чтобы приготовить более 1,5 миллионов доз.В августе полицейские задержали ранее судимого мужчину, у которого нашли 97 граммов гашиша. Он вывел оперативников на наркоторговца — на жителя Екатеринбурга по имени Евгений (1992 года рождения).Наркотики хранились на съемных квартирах в бытовых приборах. Также был обнаружен тайник в лесополосе. Возбуждено уголовное дело. Наркодилеру грозит до 20 лет тюрьмы.