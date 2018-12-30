В воскресенье в Челябинской области на автодороге Москва-Челябинск столкнулись три легковушки.

В воскресенье в Челябинской области на автодороге "Москва-Челябинск" столкнулись три легковушки, пишет "Интерфакс". Водитель Nissan Primera не рассчитал время обгона и столкнулся на встречной полосе Renault Kaptur и Chevrolet Cruze."В аварии водитель Nissan и два пассажира погибли, погиб также и водитель Chevrolet", — рассказали в пресс-службе регионального МВД.В больницу доставили четверых травмированных пассажиров, включая трех подростков.Обстоятельства и причины ДТП выясняются сотрудниками ГИБДД.