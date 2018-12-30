В Париже возле издательства газеты Le Parisien загорелись несколько машин. В общей сложности сгорели 8 авто и один мотороллер.

В Париже возле издательства газеты Le Parisien загорелись несколько машин. В общей сложности сгорели 8 авто и один мотороллер.В результате было приостановлено движение одной из линий метро, передает РИА Новости. Пожарные взяли огонь под контроль. Ведется расследование инцидента. По предварительным данным, сначала из-за технической неисправности загорелась одна машина, затем пламя перекинулось на другие.