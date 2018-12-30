Звезда исторического
сериала Екатерина опубликовала трогательную семейную фотографию на своей
странице в Instagram.
Пользователи отметили, что муж актрисы Марины Александровой очень похож на
хоккеиста Александра Овечкина.
Звезда исторического
сериала "Екатерина" опубликовала трогательную семейную фотографию на своей
странице в Instagram.
Пользователи отметили, что муж актрисы Марины Александровой очень похож на
хоккеиста Александра Овечкина.
На снимке семья звезды запечатлена на берегу моря. Актриса обнимается со своим супругом Андреем Болтенко, а на заднем фоне играют их дети – Андрей и Екатерина. "Спасибо году, что были такие дни!
Пусть в следующем 2019 их будет столько же и больше", – подписала она фотографию.
Подписчики назвали снимок "искренним" и пожелали ей счастья в
новом году: "Очень красивое фото, искреннее, не постановочное, от того и
прекрасное", "Фотография невероятная", "Какая идиллия на фото!", "Такая
душевная фотография", "Так выглядит счастье". Один из
пользователей уточнил, а не Овечкин ли стоит рядом с актрисой. Вероятно,
на такую мысль его натолкнула обильная растительность на лице мужчины.
Напомним, с 2011
года состоит в фактическом браке с телевизионным режиссером
Андреем Болтенко. Через год звезда сериала "Бедная Настя" родила сына Андрея.
А в 2015 году на свет появилась дочь Екатерина.