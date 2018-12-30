Актриса Карина Мишулина поблагодарила телеведущего Андрея Малахова за то, что он поддержал ее семью в непростой период. С журналистом она встретилась во время съемок программы Прямой эфир.

Актриса КаринаМишулина поблагодарила телеведущего Андрея Малахова за то, что он поддержал еесемью в непростой период. С журналистом она встретилась во время съемокпрограммы "Прямой эфир".Спокойная и мирная жизнь семьиКарины разрушилась в один момент, когда появился Тимур Еремеев, который назвал себя сыном покойного артиста Спартака Мишулина. По словамактрисы, когда ее мать увидела анонс очередного выпуска программы со скандальным сюжетом про этого мужчину, то у нее случился инсульт. Валентину Константинову срочно отвезли в Боткинскую больницу.В эфире праздничного выпуска передачи "Прямой эфире" дочь известного актера сообщила, что теперь ее мать чувствует себя лучше и даже помогает Карине заботиться о двух детях: готовит Кристине и Полине завтраки. Артистка поблагодарила ведущего Андрея Малахова за то, что он поддержал их во время болезни матери."Также от нашей семьинизкий тебе поклон, потому что ты взял нас под свое крыло, когда против нас былвесь мир. Но самое главное: спасибо тебе за мою маму, потому что, я знаю, чтомы нигде это не афишировали, но, если бы не ты, ее бы не стало в августе этогогода. Но ты помог и вся твоя команда. И теперь я уверена, что она будет житьочень долго", – передает ееслова Teleprogramma.pro.