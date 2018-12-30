Тренерский штаб сборной России определился с составом спортсменом, которые поедут на чемпионат Европы по шорт-треку. В число участников вошли лидеры российской команды Семен Елистратов и Софья Просвирнова.

Тренерский штаб сборной России определился с составом спортсменом, которые поедут на чемпионат Европы по шорт-треку. В число участников вошли лидеры российской команды Семен Елистратов и Софья Просвирнова.Кроме них на турнире, который пройдет в голландском Дордрехте с 11 по 13 января, выступят: Денис Айрапетян, Александр Шульгинов, Константин Ивлев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Евгения Захарова. Как сообщает ТАСС, состав команды был определен по итогам чемпионата России в многоборье.