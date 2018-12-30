В Москве, на Большой Пироговской, 17, Федеральное архивное агентство, Государственный архив и Российский военный архив представили совместную выставку к 100-летию начала Гражданской войны в России.

В Москве, на Большой Пироговской, 17, Федеральное архивное агентство, Государственный архив и Российский военный архив представили совместную выставку к 100-летию начала Гражданской войны в России. Свыше 300 подлинных документов, фотографий, картин и фильмов позволяют прочувствовать весь ужас того, когда сын идет на отца, брат — на брата.Специально для "Вестей в субботу" из архивов подняли увесистую папку "Дело адмирала Колчака". В ней — машинописные документы, некоторые под грифом "Совершенно секретно". А есть и письма от руки. В каждой строчке — переживания и боль.Впереди новогодние каникулы: прогулки, театры и кино. Но все-таки стоит уделить немного времени и посмотреть эти экспонаты, которые в одном месте собрали со всей страны. Выставка будет открыта до конца февраля. Кто знает, когда она еще повторится? О том, какой исторический урок она может дать, в интервью "Вестям в субботу" рассказал руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.- Андрей Николаевич, прошли по залу, полистали документы. Вы знаете, холодок на кончиках пальцев от ощущения этой истории. Почему важно именно сейчас прикоснуться к этому, изучить это через подлинные документы?- Что касается подлинности, то ее ничем не заменишь. И даже размещение нами в Интернете архивных документов не создает ту атмосферу, как если ты своими глазами видишь подлинный документ. Впрочем, это касается, по-моему, и искусства. Одно дело — видеть выставку с художественными картинами подлинными, другое — в Интернете. Одно дело — видеть какую-нибудь постановку пьесы в интернете, другое дело — когда ты в зале сидишь, присутствуешь в этой атмосфере. А что касается того, что ощущение холодка, того, насколько это важно и именно сегодня, так это потому, что мы все — люди. Потому что в нынешнем мире существуют гражданские войны, национальные трагедии, когда происходит раскол между гражданами одного государства, соотечественниками. Раскол по идейным, политическим принципам. Результатом этого раскола является выяснение отношений не цивилизованным способом, то есть с помощью голосования, публичных дискуссий, а с помощью силы, насилия, убийства. У нас с вами недалеко совсем наши соседи украинцы. Я не претендую на всеобъемлющие оценки, но идет гражданская война, основой которой является этот самый раскол по идейному принципу. И не приведи Бог, чтобы в моей любимой России нечто подобное случилось! Именно поэтому важно такие выставки показывать.- Украина — это настоящий пример того, что может происходить. Ваша выставка, — это то, как это было 100 лет назад. Мы работаем около часа в зале. Прошли примерно человек 20, хотя собрание, великолепное. У нас широкие массы населения вообще интересуются историей? Или хотелось бы, чтобы побольше проявляли интерес?- Я надеюсь, что широкие массы интересуются историей. Что касается этой выставки, то она, по-моему, только-только открылась. Пока еще информация не дошла до каждого из тех, кто действительно интересуется историей. Выставка будет идти два месяца. Я не сомневаюсь, что людей будет побольше. Хочется, чтобы было больше профессионально интересующихся историей: это актуальная задача. У нас нет иных путей, кроме того, чтобы делать выставки. Впервые мы показываем самые что ни на есть подлинные документы. Многие из них просто раритетные, никогда до этого запасников не покидали. И увидеть подлинник, самому сюда прийти и посмотреть, мне кажется, дорогого стоит. Надеюсь, что зрители телеканала "Россия 1", увидев вашу передачу, посвященную этой выставке, придут на нее. Милости просим!- Вы сказали, что выставка продлится два месяца. При входе — список учреждений со всей страны, которые принимали участие в сборе экспозиции. Всего два месяца. Вам бы не хотелось, чтобы выставка продолжалась либо подольше, либо стала постоянной?- В отношении постоянного, это, конечно, невозможно. Потому что у нас в следующем году пройдут уже другие юбилейные мероприятия, связанные с теми или иными историческими датами. А для того чтобы продлить ее существование, мы ее, конечно, оцифруем. Она будет как проект выставлена в Интернете. Но очарование подлинности, конечно, уйдет. Одно дело, когда я подхожу к документу, я знаю, что он подлинный. А если этого документа касалась рука кого-то из лидеров белых, красных, Колчака, Деникина, Фрунзе, Буденного… На документах — их подписи. Я могу видеть, как они их сделали. А карта, где кровь Лавра Корнилова! Ни "цифра", ни Интернет это не передадут. И этого ощущения, о котором вы сказали, ощущения до дрожи в пальцах, у кого-то не будет.- Вопрос не как к руководителю архива, а как к гражданину России. Мы все стараемся вынеси из истории определенные уроки. Гражданская война дает свои уроки. Какие события столетней давности для вас как для гражданина преподносят самый главный урок?- Самый главный урок — тот же, что и в великом произведении "Тихий Дон", Шолохова. Недопустимо выяснять идейные противоречия с помощью оружия. Это для всех нас. Гриша Мелихов был и среди белых, и среди красных. А потом куда пришел? К разбитому очагу дома, который разрушен. Потому что в результате этого противостояния происходит разрушение страны и в большом смысле слова, и в маленьком. То есть малой родины, домов, благосостояния, семьи. Потому что гибнут люди. Вот ты приходишь к этому разбитому очагу, и тебе нужно этот очаг заново поднимать. А силы-то откуда? Они ведь не беспредельны. Вот это недопустимо. Мне кажется, это — самое главное. Это должно быть не только для выставки важно. Это должно быть в школьных учебниках. Какой может быть героизм, когда ты убиваешь своего соотечественника?- Спасибо. Желаем вам как можно больше посетителей.