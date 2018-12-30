В Ростовской области произошло массовое ДТП - столкнулись четыре малолитражки. Погиб один человек и еще четверо пострадали.

В Ростовской области произошло массовое ДТП — столкнулись четыре малолитражки. Погиб один человек и еще четверо пострадали.Авария случилась утром в 09:10 по Москве на шоссе между Ростовом-на-Дону и Волгодонском, сообщает ТАСС. ВАЗ 2114 совершал обгон по встречке, где и столкнулся с Renault Simbol. Пассажир "Жигулей" погиб на месте. Оба водителя, а также пассажиры "Рено" — женщина и двухлетняя девочка — с травмами доставлены в больницу.