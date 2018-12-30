В одном из супермаркетов столицы 37-летняя продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему...

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 37-летнюю жительницу столицы по подозрению в продаже алкогольной продукции 17-летнему подростку.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов столицы продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему.Установлено, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».По данному факту отделом дознания МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79