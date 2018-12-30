Сотрудники полиции совместно с ФСБ изъяли более 900 килограммов контрафактной черной икры. Ее поставляли в элитные продуктовые магазины Москвы. Общая стоимость изъятого составила более 50 миллионов рублей.

Сотрудники полиции совместно с ФСБ изъяли более 900 килограммов контрафактной черной икры.Спецоперация прошла в Москве и Тверской области. Эксперты установили, что эта икра является продуктом гибрида калуги и амурского осетра, который в природе не встречается. А на этикетке указывалось, что икра сделана "по старинному астраханскому рецепту".Как сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, деликатес фасовали под Тверью, а затем поставляли в элитные магазины Москвы. На складах было изъято около 395 килограммов икры, с продуктовых прилавков – еще 507 килограммов. Общая стоимость изъятого составила более 50 миллионов рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ".