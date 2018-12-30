С 12 до 24 миль расширил морскую зону Украины своим указом президент Петр Порошенко. Глава украинского государства подписал закон О прилегающей зоне Украины. Закон регламентирует морские границы Украины и определяет наказание за их нарушение. Закон был принят Верховной радой 6 декабря 2018 года.

С 12 до 24 миль расширил морскую зону Украины своим указом президент Петр Порошенко. Глава украинского государства подписал закон "О прилегающей зоне Украины". Закон регламентирует морские границы Украины и определяет наказание за их нарушение. Закон был принят Верховной радой 6 декабря 2018 года.Киев решил гармонизировать морское законодательство Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Закон, как подчеркнул Петр Порошенко, направлен на предупреждение контрабандных операций и нелегальных заходов судов в закрытые порты неподконтрольной Киеву территории Донбасса и российского Крыма, сообщает РИА Новости.По закону, прилегающая зона Украины — это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины на расстоянии не более 24 морских миль. 24 мили побережья Украины.При этом в 24-мильной зоне ВМС Украины могут останавливать, осматривать, задерживать или арестовывать иностранные судна и членов их экипажа. Если судно нарушило законодательство и пытается скрыться, то украинские суда наделены правом преследовать такое судно для его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Как только судно покинуло 24-мильную зону, то погоня прекращается, как только судно-нарушитель войдет в территориальное море государства, под флагом которого ходит, или любой третьей страны. Закон вступает в силу на следующие сутки после его публикации.