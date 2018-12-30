Певица Анна Седокова под конец года решилась на серьезный шаг. Она стала обладательницей собственной квартиры в центре Москвы.

Певица Анна Седокова под конец года решилась на серьезный шаг. Она стала обладательницей собственной квартиры в центре Москвы.Седокова заявила в своем Instagram, что теперь ей придется много работать, чтобы не только выплатить ипотеку, но и сделать дорогостоящий ремонт. По этой причине Новый год певица встретит на работе."Сегодня у меня появилась своя большая квартира с нереальным видом! Квартира, на которую я заработала сама. Правда к ней еще идет ипотека, но с этим я точно справлюсь!", – написала певица. Поклонники поздравляют кумира с серьезным приобретением.Ранее Анна Седокова выложила веселый ролик в Instagram. В подписи к нему она поделилась с поклонниками планами на предстоящий год.На видео почти вся семья певицы танцует. Нет в нем только дочери Седоковой Моники, оставшейся с бабушкой.Исполнительница рассказала, за что благодарна уходящему году. "За мою семью. Да, мы не совсем стандартны, но кто сказал, что все должны быть одинаковы? Мы очень счастливы. Дорожим и любим друг друга, нам весело и интересно жить)", – призналась Седокова.