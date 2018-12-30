«Убежден, что наступающий 2019 год будет отмечен новыми достижениями на благо Отечества»...

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют весь личный состав, федеральных государственных гражданских служащих, работников и ветеранов с Новым, 2019 годом и Рождеством Христовым!В уходящем году личный состав столичной полиции достойно справился с выполнением поставленных задач по обеспечению безопасности москвичей и гостей столицы, в том числе в период проведения выборов Президента Российской Федерации и Мэра Москвы.Усилиями многотысячного коллектива была проделана большая работа в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, который стал одним из самых безопасных в истории крупных международных соревнований, и в этом заслуга каждого из вас!В предстоящем году перед нами будут поставлены новые сложные и ответственные задачи, которые мы обязаны достойно выполнить. Ведь от результатов нашей профессиональной деятельности зависит стабильное развитие города, а также безопасность жителей и гостей столицы. Особые слова благодарности сотрудникам, которые выполняют служебные обязанности в новогоднюю ночь, оберегая жизнь и покой граждан.Убежден, что наступающий 2019 год будет отмечен новыми достижениями на благо Отечества.От всей души желаю вам и вашим близким здоровья и достижения всех намеченных целей! Пусть Новый, 2019 год станет продуктивным и успешным в делах, ежедневно открывая новые перспективы и возможности!Начальник генерал-лейтенант полиции О.А. Баранов