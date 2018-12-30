С этим праздником издавна связано множество суеверий. Дни.ру расскажут, как провести Новый год, чтобы не спугнуть будущую удачу.

С этим праздником издавна связано множество суеверий."Дни.ру" расскажут, как провести Новый год, чтобы не спугнуть будущую удачу.Чтобы весь предстоящий год водились деньги, нужнораздать все долги в старом году. Это принесет вам здоровье и благополучие.Также надо попросить должников успеть вернуть вам деньги до наступления .Существует примета, что праздник нельзя отмечать водиночестве, иначе потом весь год будешь одиноким. А вот если в новогоднюю ночь с вами произошло что-тонеобычное, то ждите сюрпризов весь следующий год.Счастьесулит встреча в Новый год с голубоглазой блондинкой, большой добродушнойсобакой или белой лошадью. Хорошим знаком будет и получение письма 31 декабря. Правда,бумажные письма и открытки сейчас – большая редкость. Хотя, вполне возможно,что добрый друг решит сделать вам сюрприз и пришлет весточку таким образом. Такчто, на всякий случай не забудьте заглянуть в почтовый ящик и, разумеется,проверить электронную почту.Добраяпримета – найденная 31 декабря подкова. В таком случае, наступающий год станетуспешным в деловом плане. Для незамужних и неженатых людей это означает знаксвыше, указывающий на то, что пора обзавестись семьей или узаконить существующиеотношения.Человека,выпившего за новогодним столом последний бокал вина или шампанского из бутылки,ждет удача. Если же за торжественной трапезой кто-то чихнет, то следующие 12месяцев будут удачными для всех присутствующих. Если накануне Нового года выошиблись дверью или номером телефона, прежде чем попрощаться, поздравьте человекас праздником.Дурной приметой считается разбить во время новогоднегозастолья посуду. Постарайтесь в эту ночь ничего не сломать и не испортитьникому настроение.Нельзя в Новый год выбрасывать никакой мусор изокна, а не то вам придется весь год "разгребать чужой мусор", т.е. заниматьсярешением проблем других людей. Плохой приметой считается увидеть в мышь,крысу или летучую мышь: это сулит предательство со стороны коллег или партнеровпо бизнесу.