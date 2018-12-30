Переговоры президентов России и Белоруссии в Кремле продолжались около 3,5 часов. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили дальнейшее развитие отношений между странами.

Переговоры президентов России и Белоруссии в Кремле продолжались около 3,5 часов. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили дальнейшее развитие отношений между странами.Открывая встречу, российский лидер не исключил, что может возникнуть хорошая традиция встречаться перед Новым годом. Лукашенко с этим согласился, передает ТАСС."Как мы и договаривались, мы создаем рабочую группу по дальнейшему развитию наших связей в сфере экономики и по другим направлениям", — сообщил президент РФ.В свою очередь Александр Лукашенко заметил, что в Минске готовы активизировать деятельность рабочей группы по вопросам российско-белорусских отношений после рождественских праздников.Лидеры двух стран поздравили друг друга, а также народы России и Белоруссии с наступающим Новым годом.Основные переговоры прошли за закрытыми дверями. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обсуждались и вопросы финансовых потерь Белоруссии от налогового маневра РФ, и дальнейшая интеграция в рамках Союзного государства. При этом он подчеркнул, что речь об объединении России и Белоруссии в одно государство не идет, речь идет о "движении навстречу друг другу"."Это путь длинный, здесь вряд ли стоит ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция", — пояснил представитель Кремля.Предыдущая встреча глав двух государств состоялась 25 декабря.