С августа 2019 года в России, как предполагается, начнут действовать новые правила регистрации автомобилей.

С августа 2019 года в России, как предполагается, начнут действовать новые правила регистрации автомобилей.При постановке авто на учет можно будет получить номер только того региона, где зарегистрирован владелец транспортного средства, передает РИА Новости. Кроме того, автомобильные номера перестанут выдавать в ГИБДД. В Госавтоинспекции автомобилю будет присваиваться номер – комбинация букв и цифр – а изготавливать табличку с ними нужно будет в частных фирмах.Проект документа, в котором отражены нововведения, опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.