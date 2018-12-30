Первая ракетка России Карен Хачанов занял третье место на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который проходил в Абу-Даби. Россиянин в заключительном поединке обыграл австрийца Доминика Тима.

Первая ракетка России Карен Хачанов занял третье место на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который проходил в Абу-Даби. Россиянин в заключительном поединке обыграл австрийца Доминика Тима.Хачанов взял верх над Тимом по итогам трех сетов со счетом 6:3, 4:6, 10:3. Изначально соперником россиянина должен был быть испанец Рафаэль Надаль, однако тот отказался продолжать борьбу за третью строчку, сославшись на ухудшение самочувствия. В итоге организаторы заменили Надаля Тимом.Победителем же турнира стал первая ракетка мира серб Новак Джокович, который в матче за первое место одержал победу над южноафриканцем Кевином Андерсеном – 4:6, 7:5, 7:5.