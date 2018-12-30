В здании Управления ребятишек встретили Дедушка Мороз и красавица Снегурочка, а также другие сказочные персонажи...

Ежегодно руководством УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве организовывается Новогодняя елка для детей сотрудников органов внутренних дел. Как отметил начальник Управления генерал-майор полиции Василий Петрунин, "проводить подобные мероприятия – добрая традиция. Нам приятно организовывать подобные мероприятия и видеть счастливые лица ребят".На мероприятие были приглашены около 400 ребятишек. Многие из детей – члены семей погибших сотрудников органов внутренних дел и сотрудников, получивших военную травму.Мероприятие началось на плацу УВД по СВАО, где ребята могли покататься на лошадях. Также на плацу для всех присутствующих была организована традиционная полевая кухня, где можно было отведать классическую солдатскую кашу и согреться чашечкой сладкого чая.После чего в здании Управления гостей встретили Дедушка Мороз и красавица Снегурочка, а также другие сказочные персонажи. Хозяева новогоднего торжества поведали ребятам историю праздника и рассказали о традициях и обычаях встречи Нового года в разных странах. Кстати, дети сами смогли на время перевоплотиться в любимых мультипликационных героев с помощью мастеров аквагрима. Однако это не все сюрпризы, которые ждали ребят. Шоу мыльных пузырей, танцы с героями любимых мультфильмов и многое другое не оставили ребят равнодушными.Все присутствующие получили огромное удовольствие от проведенного мероприятия, а сказочных персонажей провожали бурными аплодисментами. В хорошем расположении духа гости отправились домой. А чтобы настроение подольше оставалось приподнятым, каждому ребенку вручили сладкий подарок.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29