Прилетевший в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко привез четыре мешка картошки и сало. Все это он подарил российскому президенту на Новый год.

Прилетевший в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко привез четыре мешка картошки и сало. Все это он подарил российскому президенту на Новый год."Насколько я знаю, президент России очень любит хорошее сало", — подчеркнула пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. В прошлый визит, добавила она, Лукашенко тоже привозил Путину самое вкусное, специально отобранное сало.Подарок особенно цене, поскольку картофель был собран на огороде белорусского президента, сообщает РИА Новости.После переговоров несколько дней назад о ценах на энергоресурсы для Белоруссии и российском налоговом маневре Александр Лукашенко полушутя спросил Путину, что ему привезти через 4 дня. Ответ прозвучал именно так: "что еще можно попросить из Белорусии? Картошку и сало"."За нами не заржавеет, — подчеркнула Наталья Эйсмонт. — Мы привезли четыре мешка этого картофеля".При этом речь идет о четырех разных сортах! Каждый сорт предназначен для отдельного способа приготовления: для жарки, для драников, для пюре, для запекания и отваривания. При этом на мешках был указан и рекомендуемый способ приготовления.Кроме того, к Новому году Александр Лукашенко подарил лидерам СНГ эксклюзивные елочные шары ручной работы. Первоначальные варианты елочных игрушек показались Лукашенко "тяжеловатыми". Он попросил сделать их более легкими и праздничными. Подарки вручались на неформальной встреча лидеров стран Содружества 6 декабря в Санкт-Петербурге. Так что Путин получил ещё два дополнительных подарка перед 2019 годом.После переговоров С Путиным 29 декабря Лукашенко отказался сыграть с Путиным в хоккей на льду Красной площади. Он сослался на неотложные дела, которые ждут его в Минске перед Новым годом.