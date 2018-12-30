В Санкт-Петербурге завершился чемпионат мира по блицу среди женщин. Победительницей стала россиянка Екатерина Лагно. По итогам 17 туров она набрала 13,5 очка.

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат мира по блицу среди женщин. Победительницей стала россиянка Екатерина Лагно. По итогам 17 туров она набрала 13,5 очка.Второй стала шахматистка из Ирана Сарасадат Хадемальшарьех (13 баллов), третьей — китаянка Лэй Тинцзе (12,5).Отметим, что ранее в этом году Лагно стала финалистом чемпионата мира по классическим шахматам в Ханты-Мансийске, где проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Кроме того, она является двукратной чемпионкой Европы, чемпионкой мира по блицу и чемпионкой мира по быстрым шахматам.