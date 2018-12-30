Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем во Владивостоке, где Адмирал принимал СКА из Санкт-Петербурга. Армейцы проигрывали по ходу встречи 0:2, но сумели одержать победу 3:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем во Владивостоке, где "Адмирал" принимал СКА из Санкт-Петербурга. Армейцы проигрывали по ходу встречи 0:2, но сумели одержать победу 3:2."Адмирал" уже к десятой минуте вел 2:0 после бросков Юрия Козловского и Александра Стрельцова. Этот счет продержался до 50 минуты. Но последовали два точных броска Дэвида Рунблада, счет стал равным. Игра перешла в овертайм, который продлился чуть юолее минуты. Наиль Якупов принес победу СКА 3:2.СКА набрал 66 очков и идет вторым в Западной конференции. У "Адмирала" 24 очка и последнее, 13 место на Востоке.