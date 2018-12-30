Отношения телеведущей и актера недавно стали объектом внимания журналистов. Пока СМИ настаивают на том, что Ксения Собчак и Максим Виторган находятся на грани развода, супруги продолжают появляться вместе на публике.
Отношения телеведущей и актера недавно стали объектом внимания журналистов. Пока СМИ настаивают на том, что Ксения Собчак и Максим Виторган находятся на грани развода, супруги продолжают появляться вместе на публике.
В минувшую субботу
Собчак и Виторган побывали на концерте в московской консерватории. Как отмечает
специальный корреспондент "Дни.ру", актер выглядел "угрюмым". Кроме того, на
мероприятие он пришел без обручального кольца.
Спустя несколько
часов на странице журналистки в Instagram появилась фотография из консерватории. На снимке звезда позирует
вместе со своей подругой. "Прямо как в анекдоте: 2:29 ночи – а мы с @ozhelskaya
в консерватории. И каждое слово тут правда! Спасибо Теодору за потрясающую ночь!",
– написала . Любопытно, что в подписи она не упомянула своего супруга
Максима Виторгана.
Пара пока
отказывается комментировать слухи о разрыве. Недавно поклонники телеведущей все чаще стали замечать в компании Константина
Богомолова. Недавно они посетили премьеру фильма Ларса фон Триера "Дом, который
построил Джек". Однако режиссер позднее опроверг все сообщения прессы и отправился в
Берлин вместе со своей бывшей женой Дарьей Мороз.