Отношения телеведущей и актера недавно стали объектом внимания журналистов. Пока СМИ настаивают на том, что Ксения Собчак и Максим Виторган находятся на грани развода, супруги продолжают появляться вместе на публике.

Отношения телеведущей и актера недавно стали объектом внимания журналистов. Пока СМИ настаивают на том, что Ксения Собчак и Максим Виторган находятся на грани развода, супруги продолжают появляться вместе на публике.В минувшую субботуСобчак и Виторган побывали на концерте в московской консерватории. Как отмечаетспециальный корреспондент "Дни.ру", актер выглядел "угрюмым". Кроме того, намероприятие он пришел без обручального кольца.Спустя несколькочасов на странице журналистки в Instagram появилась фотография из консерватории. На снимке звезда позируетвместе со своей подругой. "Прямо как в анекдоте: 2:29 ночи – а мы с @ozhelskayaв консерватории. И каждое слово тут правда! Спасибо Теодору за потрясающую ночь!",– написала . Любопытно, что в подписи она не упомянула своего супругаМаксима Виторгана.Пара покаотказывается комментировать слухи о разрыве. Недавно поклонники телеведущей все чаще стали замечать в компании КонстантинаБогомолова. Недавно они посетили премьеру фильма Ларса фон Триера "Дом, которыйпостроил Джек". Однако режиссер позднее опроверг все сообщения прессы и отправился вБерлин вместе со своей бывшей женой Дарьей Мороз.