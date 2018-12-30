В воскресенье в Москве открыли новую станцию метро Савеловская Большой кольцевой линии.

В воскресенье в Москве открыли новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии. Церемонию провел мэр Сергей Собянин. Он поблагодарил строителей и вручил им почетные грамоты, сообщает телеканал "Москва 24"."Метростроители сделали замечательный подарок для москвичей. "Савеловская" дает возможность дополнительной пересадки, прибавляет для БКЛ еще одну станцию", – отметил Собянин.Эскалаторы "Савеловской" БКЛ поднимут пассажиров на обе стороны Бутырской улицы, к Савеловскому вокзалу.Москва в этом году поставила рекорд по сооружению линий подземного транспорта — в строй введены 17 станций."В предстоящие пять лет мы планируем построить больше, чем за предыдущие восемь лет", – заявил Собянин.