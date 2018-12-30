Оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России пресечена деятельность международной группы, специализировавшейся на организации незаконной миграции иностранных граждан в Российскую Федерацию...

"Оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России пресечена деятельность международной группы, специализировавшейся на организации незаконной миграции иностранных граждан в Российскую Федерацию", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."По имеющейся информации, злоумышленники за денежное вознаграждение изготавливали поддельные миграционные карты, трудовые договоры и другие документы гражданам государств Средней Азии, в том числе тем, в отношении которых ранее российскими судами приняты решения о выдворении за пределы Российской Федерации в связи с нарушением миграционного законодательства", - рассказала Ирина Волк.СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ."Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и представителями УФСБ России по г. Москве и Московской области задержаны лидер и двое участников группы", - добавила официальный представитель ведомства.В ходе обыска по адресам проживания задержанных изъято 4 мобильных телефона, несколько десятков готовых комплектов поддельных документов, списки клиентов, а также банковские карты и бухгалтерские записи, имеющие значение для расследования уголовного дела.Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению и документированию всех обстоятельств противоправной деятельности.