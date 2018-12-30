Всего изъято около 395 кг икорной продукции, что в пересчете на среднюю рыночную стоимость составляет более 23 млн рублей, а снято с реализации в продуктовых магазинах 507 кг на общую сумму более 30 млн рублей...

«Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ФСБ России при силовой поддержке ОМОН ГУ Росгвардии по г. Москве и Тверской области пресекли попытку обмана потребителей на сумму свыше 50 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате оперативно-розыскных мероприятий и молекулярно-генетического анализа полицейскими установлено, что черная икра, реализованная злоумышленниками, является продуктом гибрида калуги на амурского осетра, который в природе не встречается. Информацией на этикетке покупателя намеренно вводили в заблуждения, указывая, что продукция произведена по старинному астраханскому рецепту. Фасовка икорной продукции осуществлялась в Тверской области, затем поставлялась в элитные продуктовые магазины столицы.Всего изъято около 395 кг икорной продукции, что в пересчете на среднюю рыночную стоимость составляет более 23 млн рублей, а снято с реализации в продуктовых магазинах 507 кг на общую сумму более 30 млн рублей.По данному факту СУ по ЗАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».Расследование уголовного дела продолжается.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26