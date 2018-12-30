Студентам рассказали о моментах наступления уголовной ответственности, разъяснили такие понятия, как «незаконный сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта», и «незаконная перевозка»...

В преддверии новогодних праздников сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве было организовано профилактическое мероприятие для студентов 1-2 курсов факультета агрономии и биотехнологий РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева.В ходе мероприятия перед собравшимися выступил оперуполномоченный 4 отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Дмитрий Гуляев. Он рассказал студентам и педагогам о моментах наступления уголовной ответственности, разъяснил подробно такие понятия, как «незаконный сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта», и «незаконная перевозка». Особое внимание уделил административной ответственности, рассказав, какое наказание предусмотрено за потребление наркотических средств или психотропных веществ.Вместе с тем полицейский проинформировал присутствующих о номере единого телефона доверия ГУ МВД России по г. Москве, по которому можно сообщить обо всех фактах незаконного оборота наркотиков и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также выявлении сайтов, осуществляющих пропаганду изготовления потребления и распространения наркотиков.Студенты и педагоги отметили важность подобных встреч и поблагодарили сотрудников правоохранительных органов за проведенное профилактическое мероприятие.В мероприятии приняли участие 156 человек.УНК ГУ МВД России по г. Москве