Виктория Боня стала проводить в России все меньше времени. Знаменитость предпочитает несколько раз в году бывать в США и Монако.

Виктория Боня стала проводить в России все меньше времени. Знаменитость предпочитает несколько раз в году бывать в США и Монако.Новый год Виктория решила отмечать за границей. Звезда опубликовала опубликовала фото из самолета в своем Instagram.Выбор Бони пал на теплое побережье Таиланда. "Ну что, раскрою карты, я лечу в Таиланд и Новый год буду встречать именно там!" – написала она.Судя по всему, звезда вспомнила про суеверие: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Примечательно, что в Таиланде отдыхает много русских. У светской львицы есть все шансы, чтобы встретить своего избранника.Поклонники Виктории Бони бросились утешать свою "богиню". Модель привели в расстроенные чувства размышления о российских мужчинах, которым угрожают новым видом алиментов.Фотография известной модели в алом наряде вызвала бурю восторга у фанатов. Поклонники Виктории Бони с трудом подбирали эпитеты, чтобы описать красоту своего кумира."Безумно красиво... шикарная модельная поза", "Богиня красоты", "Шикарно", "Богиня в красном, вы так прекрасны!" – комментировали снимок фолловеры.