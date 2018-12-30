В Белграде прошел митинг против политики руководства страны и лично президента Александра Вучича. Люди прошли с вувузелами и файерами по центральным улицам. Эта акция стала уже четвертой за месяц.

В Белграде прошел митинг против политики руководства страны и лично президента Александра Вучича.Эта акция стала уже четвертой, уточняет РИА Новости. На улицы вышли несколько тысяч человек. Колонна демонстрантов прошла с вувузелами и файерами по центральным улицам и задержалась у здания Национального радио и телевидения Сербии. Участники повторили свои требования о предоставлении им эфира. Полиция не вмешивалась в происходящее. Следующая акция назначена на 5 января.Поводом для начала протестов стало нападение на оппозиционеров из партии "Левица", которое произошло в городе Крушевац 23 ноября. Лидеру партии Бориславу Стефановичу разбили голову до крови​​​. МВД сообщило о задержании подозреваемых, но оппозиция обвинила власти в политическом насилии.Первая акция протеста прошла в центре Белграда 8 декабря. Государственные СМИ сообщили о малочисленности митингов, а президент Вучич сказал, что не пойдет на выполнение требований демонстрантов, "даже если их соберется пять миллионов". Это возмутило организаторов. Они выдвинули новые лозунги — "Давайте посчитаемся" и "Один из 5 миллионов"."Когда нас спрашивают, кто устраивает протесты, надо отвечать – Вучич. Если бы не он, нас бы не собралось столько, мы не знали бы, против чего бороться", — заявил оппозиционер, актер Бранислав Трифунович.Он потребовал отправить в отставку министра внутренних дел Небойшу Стефановича.