40-летняя жительница немецкого Гамбурга под псевдонимом Дорте Л. Выставила на интернет-аукционе eBay собственного супруга. Стоимость мужа оказалась весьма скромной, всего 18 евро. Женщина заявила, что он уже вышел в тираж и предложила желающим взять мужчину напрокат на Рождество.

40-летняя жительница немецкого Гамбурга под псевдонимом Дорте Л. Выставила на интернет-аукционе eBay собственного супруга. Стоимость мужа оказалась весьма скромной, всего 18 евро. Женщина заявила, что он уже "вышел в тираж" и предложила желающим взять мужчину напрокат на Рождество, сообщает Mirror.По словам немки, они с супругом состоят в браке уже семь лет, и за это время их отношения полностью себя изжили.Она предложила пользователям eBay испытать своего мужа "на совместимость".Позже женщина призналась, что получила много смешных и неожиданных откликов, однако среди них не было никаких конкретных предложений.Супруг немки не знал о том, что его выставили на продажу. Он узнал о случившемся из местных газет.Позже жительница Гамбурга призналась, что не хотела продавать супруга."Я выставила его на аукцион ради смеха", — отметила Дорте Л.