Власти американского штата Вашингтон были крайне удивлены тем, что живший более чем скромно соцработник Алан Нейман, недавно скончавшийся от рака на 64-м году жизни, завещал благотворительным фондам помощи детям 11 миллионов долларов. Чтобы заработать такую сумму, Нейман экономил на всем.

Власти американского штата Вашингтон были крайне удивлены тем, что живший более чем скромно соцработник Алан Нейман, недавно скончавшийся от рака на 64-м году жизни, завещал благотворительным фондам помощи детям 11 миллионов долларов. Чтобы заработать такую сумму, Нейман экономил на всем, сообщает Fox.Друзья Неймана рассказали, что тот крайне мало денег тратил на себя, потому что видел, что есть другие люди, которым деньги нужнее. Мужчина очень любил детей, но своих у него не было.Кроме того, у американца был брат-инвалид, который скончался в 2013 году. Жизнь с братом оказала большое влияние на личность Неймана.Чтобы заработать 11 миллионов долларов, американец трудился на трех работах, также часть сбережений ему достались от родителей. Все свои деньги Нейман завещал благотворительным фондам.По словам друзей, Нейман жил крайне бедно. Он покупал только те товары, на которые была скидка, сам чинил свою обувь, а знакомых водил обедать исключительно в фастфуд.Те, кто знал Неймана, называют его настоящим героем.