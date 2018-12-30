Сотрудники Госавтоинспекции переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, чтобы поприветствовать участников дорожного движения...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД на юго-востоке столицы приняли участие в акции «Полицейский Дед Мороз».В преддверии новогодних праздников на территории Юго-Восточного округа для детей и их родителей инспекторы дорожно-патрульной службы традиционно провели Всероссийскую акцию «Полицейский Дед Мороз».Сотрудники Госавтоинспекции переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, чтобы поприветствовать участников дорожного движения на одном из самых оживленных перекрестков округа. Сказочные герои строго следили за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях. Водители, имеющие специальные детские удерживающие устройства или автокресла, могли загадать желания, и Полицейский Дед Мороз обещал их исполнить.Каждый участник акции получил полезный подарок от Деда Мороза и, конечно же, напоминание о том, что «Зима прекрасна, когда безопасна!».ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве желают всем участникам дорожного движения безопасной дороги, хорошего настроения, а детям безопасных и веселых каникул.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18