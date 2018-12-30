Ведущий скандального реалити-шоу Влад Кадони посетил кастинг программы Школа
экстрасенсов. Звезда проекта Дом-2 обрушилась с критикой на потенциальных участников.
Ведущий скандального реалити-шоу Влад Кадони посетил кастинг программы "Школа
экстрасенсов". Звезда проекта "Дом-2" обрушилась с критикой на потенциальных участников.
В конце ноября
канал ТНТ объявил начало кастинга на новое шоу "Школа экстрасенсов" для
начинающих магов, которые хотят развить свои сверхспособности. Наставниками
участников должны стать победители "Битвы экстрасенсов" – мистик Свами Даши и аланский
провидец Константин Гецати. Создатели программы отмечают, что они ищут людей,
которые хоть когда-нибудь замечали в себе "что-то странное": видели вещие сны,
отыскивали пропавшую вещь или даже встречались с призраками.
Бывший участник
популярного шоу Влад Кадони посетил один из кастингов. Он похвалил идею создателей,
но раскритиковал всех потенциальных участников. Звезда уверена, что большинство из них не обладают магическими способностями, а только хотят
стать известными на всю страну. Таким людям он предложил прийти на телестройку "".
"Крутая, казалось
бы, задумка, интересные наставники. Но вы бы видели, кто туда приходит! Это не
начинающие экстрасенсы и не будущие победители. Это лузеры какие-то. И их тьма!
Сидят йоги с семинаров Даши, решившие, что у них открылся третий глаз и фанатки
Гецати, теряющие дар речи прямо на записи. На продюсерах лица нет – от силы 2-3
ярких экстрасенса пришло за все время кастинга! Кого они будут снимать?", -
передает слова Кадони "".
На вопрос, хотел
бы он вновь вернуться на проект, ведущий проекта "" ответил отрицательно.
Влад считает "Битву экстрасенсов" пройденным этапом в своей жизни и хочет двигаться вперед. Хотя
Кадони отметил, что с большим уважением относится к передаче.