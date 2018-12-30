Ведущий скандального реалити-шоу Влад Кадони посетил кастинг программы Школа экстрасенсов. Звезда проекта Дом-2 обрушилась с критикой на потенциальных участников.

Ведущий скандального реалити-шоу Влад Кадони посетил кастинг программы "Школаэкстрасенсов". Звезда проекта "Дом-2" обрушилась с критикой на потенциальных участников.В конце ноябряканал ТНТ объявил начало кастинга на новое шоу "Школа экстрасенсов" дляначинающих магов, которые хотят развить свои сверхспособности. Наставникамиучастников должны стать победители "Битвы экстрасенсов" – мистик Свами Даши и аланскийпровидец Константин Гецати. Создатели программы отмечают, что они ищут людей,которые хоть когда-нибудь замечали в себе "что-то странное": видели вещие сны,отыскивали пропавшую вещь или даже встречались с призраками.Бывший участникпопулярного шоу Влад Кадони посетил один из кастингов. Он похвалил идею создателей,но раскритиковал всех потенциальных участников. Звезда уверена, что большинство из них не обладают магическими способностями, а только хотятстать известными на всю страну. Таким людям он предложил прийти на телестройку ""."Крутая, казалосьбы, задумка, интересные наставники. Но вы бы видели, кто туда приходит! Это неначинающие экстрасенсы и не будущие победители. Это лузеры какие-то. И их тьма!Сидят йоги с семинаров Даши, решившие, что у них открылся третий глаз и фанаткиГецати, теряющие дар речи прямо на записи. На продюсерах лица нет – от силы 2-3ярких экстрасенса пришло за все время кастинга! Кого они будут снимать?", -передает слова Кадони "".На вопрос, хотелбы он вновь вернуться на проект, ведущий проекта "" ответил отрицательно.Влад считает "Битву экстрасенсов" пройденным этапом в своей жизни и хочет двигаться вперед. ХотяКадони отметил, что с большим уважением относится к передаче.