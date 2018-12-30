Причиной крушения частного вертолета Agusta в Бурятии могли быть неблагоприятные погодные условия. Вертолет не смог приземлиться в месте назначения, вернулся в Улан-Удэ и при заходе на посадку рухнул. Погибли 4 человека.

Причиной крушения вертолета AgustaWestland AW119 Koala возле Улан-Удэ могли быть неблагоприятные погодные условия.Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолет следовал по маршруту Березовка — Сосновоозерск. Из-за плохой погоды он не смог совершить посадку в точке назначения. При возвращении в Улан-Удэ и заходе на посадку вертолет потерпел крушение.После падения воздушное судно загорелось. На борту находились четыре человека, все они погибли.По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц".По данным местных СМИ, вертолет принадлежал бизнесмену Сергею Рогову, который является владельцем крупнейшего местного торгово-развлекательного центра People's Park.