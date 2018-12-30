Из-за чего поссорились американские власти с китайским IT-бизнесом и как это связано с подорожанием смартфонов, почему беспилотники в Аризоне забрасывают камнями и чего еще ждать от искусственного интеллекта? Главные IT-темы уходящего года в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

Из-за чего поссорились американские власти с китайским IT-бизнесом и как это связано с подорожанием смартфонов, почему беспилотники в Аризоне забрасывают камнями и чего еще ждать от искусственного интеллекта? Главные IT-темы уходящего года в итоговом выпуске программы 33Live.Runet с Павлом Кушелевым.— Самым главным, постоянным новостным поводом 2018-го была защита данных пользователей, а также массивные утечки этой информации. В точном соответствии с главным принципом "новой экономики": люди (точнее, их данные) — новая нефть.— Если же говорить о технологической моде 2018-го, что в современной модели инноваций означает не просто какое-то увлечение, а миллиардные вливания инвестиций, то здесь двумя самыми главными словами по-прежнему остается "искусственный интеллект". А главной сферой его применения — распознавание лиц.— Вторая сверхмодная технология ИИ — голосовые помощники. Их пока никто ни в чем особенном не обвиняет. Разве что они глупее, чем нам бы этого хотелось. Но это не мешает смарт-колонкам продаваться огромными тиражами.— При этом нейросети неуклонно перебираются с облачных серверов на устройства пользователей, в первую очередь — смартфоны. Алгоритмы искусственного интеллекта, которым все чаще помогают ускорить вычисления специализированные чипы, готовы улучшить многие функции мобильных устройств: от предиктивного ввода текста и обработки фото до оптимизации быстродействия ОС и приложений.— Другой тренд-2018 — подготовка к переходу сетей связи на новый стандарт, 5G. И китайцы, в первую очередь Huawei и ZTE, стремятся занять место выгодоприобретателя, рассчитывая стать главными поставщиками оборудования для "связи будущего" по всему миру. Не удивительно, что их амбиции встречают все более сильное сопротивление.— США и их союзники опасаются, что китайские корпорации через свое 5G-оборудование получат доступ к критической инфраструктуре и смогут спокойно шпионить за любым государством и его гражданами. Пока все идет к началу полномасштабной холодной войны.— Реальности дополненная и виртуальная, версия 2018.— И, наконец, беспилотные автомобили — как продвинулась за год технология "машин без водителя"? И с какими проблемами столкнулись разработчики?