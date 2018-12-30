Итоговые заседания прошли во всех ветеранских организациях территориальных органов МВД России на районном уровне и в региональном Совете ветеранов.

В конце декабря во Владимирской области ветеранские организации территориальных органов МВД России на районном уровне и региональный Совет ветеранов подвели итоги своей работы.В расширенном заседании Совета ветеранов УМВД России по Владимирской области приняли участие не только члены областного Совета ветеранов, но и председатели ветеранских организаций подразделений и территориальных органов МВД России на районном уровне – всего более 50 человек.В приветственном слове заместитель начальника УМВД России по Владимирской области Игорь Хомяков поблагодарил ветеранов за участие в профилактической работе, отметил существенный вклад старшего поколения в патриотическое и нравственное воспитание сотрудников.Перед ветеранами выступили руководители ряда подразделений регионального УМВД: управления по работе с личным составом, медико-санитарной части, отдела пенсионного обеспечения, которые обсудили вопросы, касающиеся социального обеспечения, медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения и организации досуга ветеранов.Подводя итоги деятельности за истекший год, председатель Совета ветеранов УМВД России по Владимирской области Борис Пелевин отметил, что количество членов ветеранской организации увеличивается, работа ведется стабильно активно, все поставленные задачи выполняются. Самой многочисленной и авторитетной признана ветеранская организация МО МВД России «Муромский», состоящая более чем из 450 членов, которые ведут активную работу по различным направлениям деятельности, в том числе шефствуют над образовательными организациями района. В ходе обсуждения планов работы на следующий год председатели ветеранских организаций поделились положительным опытом работы.Далее были подведены итоги смотра-конкурса ветеранских организаций.Среди территориальных органов МВД России на районном уровне первое место присвоено ветеранской организации МО МВД России «Муромский», второе – ОМВД России по Александровскому району, третье – УМВД России по городу Владимиру.В лучшую сторону отмечены результаты деятельности ветеранских организаций Межмуниципальных Отделов МВД России «Ковровский» и «Гусь-Хрустальный», а также Отделов МВД России по Вязниковскому, Киржачскому, Кольчугинскому, Собинскому, Юрьев-Польскому районам.Среди ветеранских организаций служб и районов лучшей признана ветеранская организация Следственного управления, второе место заняла ветеранская организация Управления по работе с личным составом, третье место присвоено ветеранской организации Уголовного розыска.В завершение мероприятия сам Дед Мороз поздравил ветеранов с наступающим новым годом и пожелал им крепкого здоровья и успехов в делах.